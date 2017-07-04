Фергюсон: Нурмагомедов заслуживает трёпки

Боец UFC Тони Фергюсон считает, что у него есть неоконченное дело с Хабибом Нурмагомедовым, бой с которым сорвался из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянина вследствие активной сгонки веса.



«Я не собираюсь освобождать Хабиба от порки. Я надеру ему задницу. Поверьте мне, он заслуживает побоев от меня. Я обрёл так много болельщиков из-за его нелепой попытки исчезнуть из виду. Если бы этот парень вышел на бой, пусть и не сделав вес, я бы завоевал пояс. Он бы достался мне автоматически. Неудивительно, что его задница скрылась.



Если вы хотите, чтобы я дрался с Хабибом, то мне нужны гарантии, потому что у меня больше шансов выйти на пенсию, чем дождаться, пока этот чувак сделает вес», — цитирует Фергюсона Flocombat.