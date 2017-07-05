Тренер Хорна: в реванше с Пакьяо мы победим с ещё большим преимуществом

Тренер Джеффа Хорна Гленн Раштон выразил уверенность в том, что в случае матча-реванша с Мэнни Пакьяо его подопечный одержит победу с ещё более явным преимуществом. 2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн отнял у Пакьяо титул чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе, одержав победу по очкам, которая многим показалась довольно спорной.



«Уверяю вас, если будет матч-реванш, мы победим Пакьяо с гораздо большим преимуществом. У нас нет сомнений относительно исхода этой битвы», — цитирует Раштона BoxingScene.