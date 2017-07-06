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Фенеч: если команда Пакьяо позволит ему снова драться, это будет глупо

6 июля 2017, четверг. 15:03. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира Джефф Фенеч считает, что команда Мэнни Пакьяо поступит глупо, если позволит филиппинцу продолжить карьеру. 2 июля в Австралии филиппинец потерпел поражение по очкам от Джеффа Хорна, однако уже заявил о желании провести матч-реванш.

«Если они позволят Мэнни снова драться, это будет глупо. Он должен расслабиться и наслаждаться заработанными деньгами. Ему нечего доказывать. Нужно уходить. Джефф провёл бой правильно и затянул Мэнни в те места, где он прежде не был… Он сделал бой немного грязным», — цитирует Фенеча BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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