Фенеч: если команда Пакьяо позволит ему снова драться, это будет глупо

Экс-чемпион мира Джефф Фенеч считает, что команда Мэнни Пакьяо поступит глупо, если позволит филиппинцу продолжить карьеру. 2 июля в Австралии филиппинец потерпел поражение по очкам от Джеффа Хорна, однако уже заявил о желании провести матч-реванш.



«Если они позволят Мэнни снова драться, это будет глупо. Он должен расслабиться и наслаждаться заработанными деньгами. Ему нечего доказывать. Нужно уходить. Джефф провёл бой правильно и затянул Мэнни в те места, где он прежде не был… Он сделал бой немного грязным», — цитирует Фенеча BoxingScene.