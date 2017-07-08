Арум: Пакьяо может много заработать на реванше с Хорном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что матч-реванш с чемпионом WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном может принести Мэнни Пакьяо большой заработок.

«Он может заработать много денег на реванше с Хорном. Всё зависит от него, и через две недели я буду на Филиппинах, чтобы обсудить это с ним и его женой Джинки», — приводит слова Арума Manila Bulletin.

По контракту, Пакьяо имеет право на реванш. Брисбен, в котором прошёл первый бой, может повторить любое предложение от других мест проведения. Так что реванш с высокой вероятностью пройдёт в Австралии.