Котто: бокс проходит эру противоречивых решений

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто заявил, что в последнее время в боксе принимается много спорных судейских решений. Так Котто ответил на вопрос о поражении Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна, вызвавшем большие противоречия.

«То, что случилось с Мэнни и Фредди, волнует только Мэнни и Фредди. Меня это не интересует. Меня ждёт бой с Камегаи 26 августа.

Бокс проходит сквозь тяжёлую эру противоречивых решений. Боксёры должны продолжать работать, а судьи — делать свою работу", — приводит слова Котто Boxing Scene.