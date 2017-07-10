Мир: Митрион — невероятно крутой парень, я хотел бы сразиться с Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Фрэнк Мир предпочитает сразиться с Фёдором Емельяненко, а не с его недавним обидчиком Мэттом Митрионом.

«Честно говоря, это не было бы моим первым выбором. Мэтт Митрион невероятно крутой парень, очень атлетичный, но я думаю, что больше продаж трансляций получил бы мой бой с Фёдором. Победа над Митрионом, вероятно, сильнее подняла бы мой статус сейчас, но я уже прошёл эту часть своей карьеры.

Я скорее буду драться с именитыми бойцами, а с Фёдором я всегда хотел сразиться. Думаю, было бы здорово разобраться с этим вопросом, «кто сильнее», в моём резюме", — цитирует Мира MMA News.