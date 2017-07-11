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Роуч: Пакьяо до сих пор не заплатил мне

11 июля 2017, вторник. 22:25. Бокс/ММА

Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сообщил, что его подопечный до сих пор не заплатил ему за подготовку к бою с Джеффом Хорном.

«Я пытался увидеть его, но он даже не сказал мне обычного «привет». Я не знаю, обижен ли он на меня или что-то ещё в этом роде. Не знаю, может, он злится на меня, но могу вам сказать, что он до сих пор мне не заплатил.

Мэнни не был самим собой в бою с Хорном. Это не был Пакьяо, я знаю его долгое время. Всё было очень близко в девятом раунде, ещё бы одна такая трёхминутка, но он не смог", — приводит слова Роуча Fightnews.

Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
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Мэнни Пакьяо Фредди Роуч
Новости. Бокс/ММА
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