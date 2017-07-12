Уайт: если Нурмагомедов не будет готов осенью, устроим бой Фергюсон — Гэтж

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что Джастин Гэтж станет соперником Тони Фергюсона грядущей осенью, если Хабиб Нурмагомедов не будет готов к бою.

«Я всё ещё хочу увидеть бой Хабиба против Тони. Я знаю, что Хабиб собирается приехать в Лас-Вегас и поработать с нашими диетологами и терапевтами. Но если он не будет готов драться, мы организуем бой Гэтжа против Фергюсона», — приводит слова Уайта Fight Time.

Ранее поединок Нурмагомедова с Фергюсоном сорвался из-за проблем Хабиба со сгонкой веса. С тех пор россиянин не выходил на ринг.