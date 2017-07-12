Хэй: вернусь на ринг в декабре

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй планирует вернуться на ринг в конце нынешнего года.

«Я вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бой», — приводит слова британского боксёра Sky Sports.

В последний раз Хэй выходил на ринг в апреле, когда потерпел досрочное поражение от Тони Беллью. В этом поединке Хэй травмировал ахиллово сухожилие и впоследствии перенёс операцию на нём.

Ранее сообщалось, что Хэй и Беллью могут провести матч-реванш. За последние пять лет Хэй провёл лишь три поединка.