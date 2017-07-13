Нурмагомедов: почему с Мейвезером дерётся Макгрегор, а не Роналду?

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке между звездой UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Он также подтвердил планы провести бой с Тони Фергюсоном ближайшей осенью.



«Бокс Мейвезер — Макгргор — это пиар, это понятно. Если честно, мне не сильно интересно, чем этот бой завершится. У меня будет подготовка к собственному бою, свои цели, задачи и бои. Я, конечно, трансляцию буду смотреть, даже разберу какие-то моменты на будущее, послежу за Конором. Но в целом это будет шоу за очень большие деньги.



Кстати, против Флойда мог бы выйти даже Криштиану Роналду. Почему дерётся Конор, а не он? Тоже было бы интересно, как профессиональный боксёр будет избивать профессионального футболиста.



Когда мой следующий бой? Это самый часто задаваемый вопрос. Бывает, бой только закончился, выходишь в соцсети, а там уже десятки вопросов, когда следующий. На сегодняшний день мой следующий соперник — Тони Фергюсон, бой состоится в ноябре. Победитель будет драться с Конором Макгрегором», — приводит слова Нурмагомедова LastRound.