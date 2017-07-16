Хамзат Сакалов сразится с Шарлем-Анри Чунгой на турнире M-1 Challenge 81

В рамках предстоящего турнира M-1 Challenge 81 Битва в Горах, запланированного на 22 июля в Республике Ингушетия, состоится поединок с участием чемпиона OFC и GOTA Шарль-Анри Чунги (9-5-1) из Франции. Соперником трёхкратного чемпиона Франции по бразильскому джиу-джитсу

будет местный боец Хамзат Сакалов (6-2).



«Два очень сильных мастера борьбы в партере проверят свои скиллы в очном противостоянии. Шарль-Анри – один из лучших грэпплеров Франции, но Хамзат уже доказал в предыдущем бою, что в грэпплинге готов противостоять любому оппоненту», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.