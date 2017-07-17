Хуан Мануэль Лопес может вернуться на ринг в бою с Джейсоном Велесом

Бывший чемпион мира пуэрториканец Хуан Мануэль Лопес ведёт переговоры о поединке со своим соотечественником Джейсоном Велесом. По словам самого Велеса, их встречу с Лопесом планируется организовать в конце текущего года, хотя изначальная задумка состояла в том, чтобы встретиться на ринге 2 сентября.



«Лопес попросил больше времени. Он празднует свой день рождения в эти дни, и он был неактивен в течение долгого времени. Ему нужно время, чтобы подготовиться», — сказал Велес, слова которого приводит BoxingScene.



Один из промоутеров Лопеса Хавьер Бустильо, однако, подчеркнул, что имевшие место переговоры с Велесом пока были лишь предварительными.