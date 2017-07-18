Отец Макгрегора: Конор совершенно точно не расист

Тони Макгрегор, отец чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, опроверг обвинения в расизме в адрес его сына. Ранее Макгрегор позволил себе неприязненные высказывания в адрес афроамериканцев в преддверии боя с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Конор Макгрегор не расист. В этом бое дело не в расе, а в навыках и технике. Цвет кожи не имеет значения. Конор идёт за победой, и ему важна только она.

Конор совершенно точно не расист. Ни один боец не выйдет на ринг с мыслями о цвете кожи соперника. Дело в бое, а не в расе", — цитирует Макгрегора-старшего MMA Fighting.