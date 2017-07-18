Портер — Гарсии: что же, давай сделаем бой

Вчера, 17 июня, стало известно, что руководство WBC намерено санкционировать бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе. Такое решение связано с тем, что полноценный действующий чемпион организации в этом дивизионе, Кит Турман, не сможет провести обязательную защиту титула до начала следующего из-за перенесённой операции на локте.

Участниками поединка за пояс временного чемпиона станут первый и второй номер рейтинга — Шон Портер и Дэнни Гарсия. Первым на новость о потенциальной встрече отреагировал Портер, дав понять, что согласен на бой.

«Только что услышал, что WBC предлагает мне ещё один отборочный бой. И они хотят, чтобы я встретился с тем, кто любит себе подбирать оппонентов. Что я могу сказать, Дэнни Гарсия, давай сделаем этот бой», — приводит слова Портера BoxingScene.