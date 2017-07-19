Гассиев не планирует проводить матч-реванш с Лебедевым

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев признался, что у его команды нет планов насчёт организации матча-реванша с обладателем пояса WBA Денисом Лебедевым, которого он победил по очкам в декабре прошлого года.



Гассиев будет участвовать в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, где его первым соперником станет Кшиштоф Влодарчик. Лебедев отказался принять участие в этом турнире.



«Зачем говорить о прошлом, ведь оно уже ушло. Сейчас меня ждут лучшие бойцы первого тяжёлого веса, а Дениса среди них нет. Значит, реванша не будет, моя команда не видела в этом смысла. Денис сам выбрал другой путь, он отличный парень и классный боксёр», — цитирует Гассиева ТАСС.