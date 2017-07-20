Малиньяджи: если Макгрегор победит Мейвезера, то не вернётся в UFC

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи считает, что боец UFC Конор Макгрегор может решить остаться в боксе после поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я не думаю, что он вернётся в UFC в случае победы над Мейвезером, думаю, мы сможем удержать Конора Макгрегора. Мы украдём его у UFC, потому что он поймёт, сколько денег может заработать в боксе, особенно имея в активе победу над Флойдом Мейвезером.



Но прежде всего давайте посмотрим, как будут развиваться события в поединке. Я думаю, что возможности есть даже в том случае, если вы проигрываете битву. Если он проявит себя достойно, люди после просмотра боя будут говорить о нём лучше, чем о Флойде.

Я думаю, что для Флойда единственный способ получить позитивные отзывы в прессе после этого боя — это полностью уничтожить Конора Макгрегора», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.