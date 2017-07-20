Гарсия не исключает возможности встречи с победителем боя Кроуфорд — Индонго

29 июля чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия проведёт поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в котором встретится с Эдриеном Бронером. За две недели до боя Гарсия уже делится планами о том, как видит дальнейшую карьеру и не исключает следующих боёв в новой для себя весовой категории.

«Мой план состоит в том, чтобы вернуться в лёгкий вес и объединить титулы. Я бы очень хотел встречи с Линаресом, но если он будет недоступен и другие объединительные бои также будут невозможны, я должен буду взглянуть на первый полусредний или, быть может, даже на полусредний вес. Я обязательно рассмотрю возможность боя с победителем встречи между Кроуфордом и Индонго», — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

19 августа Теренс Кроуфорд и Джулиус Индонго проведут объединительный бой в первом полусреднем весе.