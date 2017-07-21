Абель Санчес готов возобновить сотрудничество с Ковалёвым

Абель Санчес, нынешний тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, а также некогда наставник Сергея Ковалёва, заявил, что готов к возобновлению сотрудничества с россиянином.

«Я всегда чувствовал, что люди, покинувшие мой зал, или те, которых я просил это сделать, словно мои дети. Это почти то же самое, будто у вас есть 18-летний сын, который получил некоторую уверенность и теперь думает, что может всё сделать сам.

Но такие суждения не значат, что я не люблю их или ненавижу их. Это вовсе не означает и того, что я не хочу видеть их успех. Если он или его менеджер захотят возобновить со мной работу, то мы, конечно, поговорим. Я никогда не закрываю дверей, потому что все они мне как дети", — приводит слова Санчеса BoxingScene.