Абель Санчес дал совет Макгрегору на бой с Мейвезером

Известный тренер по боксу Абель Санчес поделился своим мнением относительно того, как Конор Макгрегор должен вести бой с Флойдом Мейвезером-младшим, чтобы добиться успеха. По мнению Санчеса, Макгрегору ни вы коем случае нельзя позволить Флойду задать темп боя. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Макгрегору нечего терять. Нечего. Но Флойд может выглядеть плохо, если не будет доминировать в бою так, как должен. Макгрегор — опасный парень, абсолютно точно. Мы говорим о парне, бравада которого столь же велика, как он сам.



Единственный шанс для него выиграть состоит в том, чтобы двигать руками и ногами быстрее Флойда и касаться Флойда раньше. Люди говорят, что он большой панчер, но если он будет выжидать возможности точно попасть, то за время ожидания ему достанется от Флойда. Поэтому я бы заставил его работать на протяжении трёх минут каждого раунда и активно работать руками», — цитирует Санчеса BoxingScene.