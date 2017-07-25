Колобков: уверен, Сочи примет чемпионат мира на высочайшем уровне

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что Сочи проведёт чемпионат мира по боксу в 2019 году на самом высоком уровне. 24 июля заявка Федерации бокса России на проведение первенства мира в Сочи была одобрена исполкомом АИБА.



«Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м. Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть всё необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта», — цитирует Колобкова ТАСС.