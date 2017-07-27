Джон Джонс поднялся на пятое место в рейтинге UFC P4P, не проводя боёв

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и первый номер рейтинга организации вне зависимости от категорий Джон Джонс вернулся в топ-5, не проведя ни одного боя.

Джонс выбыл из рейтинга из-за судебных разбирательств и дисквалификации за употребление допинга. С тех пор экс-чемпион не успел вернуться на ринг, но в обновлённом рейтинге UFC вне зависимости от веса (P4P) он занял пятое место.

Возглавляет рейтинг чемпион наилегчайшего веса Деметриус Джонсон. Вторым идёт чемпион лёгкой категории Конор Макгрегор. Третье место у чемпиона полутяжёлого веса Даниэля Кормье. Джонс сразится с ним за титул 29 июля.