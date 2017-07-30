Пакьяо поддержал части филиппинской армии, сражающиеся против ИГИЛ

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, а ныне сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо, поддержал части филиппинской армии, которые сражаются со сторонниками запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ. Титулованный боксёр приехал к солдатам в эпицентр боевых действий, город Марави, где сторонники террориистов занимаются захватом заложников и уничтожением гражданских объектов.

«Настоящие герои это вы, а не Мэнни Пакьяо. Я просто боксёр, а вы отдаёте жизни за нашу страну. Надеюсь, что когда боевые действия завершатся, я смогу вернуться сюда и вновь поприветствовать вас. Если же всё будет продолжаться, то я буду одним из тех, кто пойдёт в бой вместе с вами», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.