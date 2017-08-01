IBF назначила элиминатор между Дибом и Фонсекой

Международная боксёрская федерация (IBF) назначила бой за звание претендента на титул чемпиона мира в первом лёгком весе между австралийцем Билли Дибом (42-4, 24 KO) и костариканцем Франциско Фонсекой (19-0-1, 13 КО), сообщает BoxingScene. На достижение договорённости о бое командам отведено время до 14 августа, если им не удастся договориться, будут проведены промоутерские торги.



Диб на данный момент занимает третью строчку рейтинга IBF, а Фонсека располагается на седьмой. Титулом чемпиона мира IBF в этой весовой категории владеет Джервонта Девис.