Ву Чинг Куо уверен, что сохранит полномочия президента АИБА

Президент Международной ассоциации любительского бокса Ву Чинг Куо выразил уверенность в том, что её временный руководящий орган не сможет лишить его полномочий главы организации.



Ранее стало известно о конфликте в АИБА: в ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия президенту федерации Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Однако тот отказался покидать свой пост. В итоге в расположенной в Лозанне штаб-квартире АИБА была приостановлена работа, которая, как ожидается, возобновится 2 августа.



«Я по-прежнему буду иметь полномочия. Меня избрал конгресс АИБА, и только он имеет право отправить меня в отставку. Я не устаю объяснять это членам исполкома и прошу их изучить устав, потому что в этом документе нет ничего про временный комитет управления», — сказал Ву, слова которого приводит Inside the Games.

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