Top Rank: если Пакьяо откажется от реванша, Хорн может сразиться с Кроуфордом

В промоутерской компании Top Rank не исключают возможности организации чемпиону мира WBO во втором полусреднем весе Джеффу Хорну боя с обладателем поясов IBF и WBC Теренсом Кроуфордом. Такой вариант возможен, если Мэнни Пакьяо откажется от реванша с Хорном, от которого потерпел спорное поражение по очкам в начале июля.



«На данный момент я не знаю, как всё сложится. Обсуждается реванш между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо, в зависимости от того, что будет решено, это может повлиять на Кроуфорда или не повлиять. Если Пакьяо откажется от реванша, то Хорн может сразиться с Кроуфордом, при условии что это будет иметь смысл. Однако сейчас трудно сказать, что произойдёт», — рассказал вице-президент Top Rank Карл Моретти в интервью On The Ropes Boxing Radio.