Джейкобс вернётся в ринг 14 октября и может провести бой с Чавесом

Экс-обладатель титула чемпиона мира по версии WBA Regular в среднем весе Дэниел Джейкобс (32-2, 29 КО) может провести свой следующий поединок 14 октября в Бруклине. Команда американца ещё не определилась с соперником, но им может стать другой экс-чемпион — Хулио Сезар Чавес, с которым Джейкобс готов провести поединок в любом удобном для мексиканца весе.

«Я вернусь 14 октября в Бруклине, пока не знаю соперника, но мы работаем над этим. Я бы мог сразиться с Чавесом, он отдал мне должное после моего боя с Головкиным. Он хочет встречи со мной, и думаю, это будет хороший бой. Это то, чего хочу и я, и фанаты. Если он захочет этого боя, то я подпишу все бумаги. Готов с ним сразиться в любом удобном для него весе. Так что учти, Чавес, никаких оправданий быть не может, я могу подраться с тобой в любой весовой категории», — приводит слова Джейкобса Boxingnews24.

В предыдущем поединке Дэниел Джейкобс уступил Геннадию Головкину.