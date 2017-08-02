А. Емельяненко: день рождения провожу в зале

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что продолжает тренировки даже в день рождения. Емельяненко выложил в «Инстаграм» фото с подписью «День рождения в зале».

Емельяненко проведёт следующий бой 27 сентября. Он выступит на турнире WFCA (World fighting championship Akhmat) 42 в Москве. Его соперником станет бразилец Джеронимо Дос Сантос. Для Емельяненко этот бой станет первым после тюремного заключения. Он не выходил на ринг с января 2014 года, когда досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому.

Фото Емельяненко доступно в "Инстаграме".