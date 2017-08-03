Промоутер Джошуа ведёт переговоры о бое с Пулевым

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа, проводит переговоры об организации британцу боя с болгарином Кубратом Пулевым. Решение по данному бою ожидается в течение месяца, сообщает Independent. Пулев является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.



Ранее предполагалось, что Джошуа, вероятнее всего, проведёт 11 ноября в Лас-Вегасе матч-реванш с Владимиром Кличко, однако украинец внезапно объявил о завершении карьеры профессионального боксёра.

Владимир Кличко принял решение завершить боксёрскую карьеру