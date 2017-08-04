Арум: Пакьяо хочет провести реванш с Хорном

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что его клиент воспользовался опцией контракта провести реванш с Джеффом Хорном, в бою с которым он потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

«У Мэнни было право принимать решение о реванше, и он его реализовал. Он хочет второго боя с Хорном. Сейчас главный вопрос — его работа в сенате. Нам необходимо найти окно, во время которого он мог бы провести и подготовку, и сам бой. Мэнни сейчас работает с главой сената и президентом Филиппин, чтобы получить нужный график.

Не факт, что вторая встреча пройдёт в Австралии, но именно здесь будет наибольший интерес к бою. Поединок хотят принять в Брисбене, Мельбурне, Сиднее и Виктории", — приводит слова Арума BoxingScene.