Ломаченко и Марриага прошли церемонию взвешивания перед боем

В Лос-Анджелесе состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBO украинцем Василием Ломаченко и колумбийцем Мигелем Марриагой. Оба боксёра без проблем уложились в лимит категории до 130 фунтов (59 кг). Под украинцем весы указали на отметку в 130 фунтов ровно, тогда как его оппонент показал вес 129,8 фунта (58,88 кг).

Фото Ломаченко с официальной церемонии взвешивания доступно на официальной странице спортсмена в «Инстаграме».