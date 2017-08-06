Биспинг: бой с Сен-Пьером не будет простым, но он упадёт лицом вниз

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен в победе над бывшим чемпионом полусредней категории Жоржем Сен-Пьером. Поединок ещё не назначен официально, но босс UFC Дэна Уайт подтвердил, что он состоится.

«Жорж Сен-Пьер — крайне захватывающий боец. Этот бой не будет для меня лёгким. Моя задача — победить, и я это сделаю. Я буду бить его джебом в лицо, буду бить левой ногой в голову, как Джонс ударил Кормье, и он упадёт лицом на пол. Он уснёт в октагоне, а я буду победителем», — приводит слова Биспинга MMA Weekly.