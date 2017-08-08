Хорн: не терпится доказать в реванше своё превосходство над Пакьяо

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн уверен в том, что в матче-реванше с Мэнни Пакьяо вновь одержит победу.



«Я рад матчу-реваншу… Я готов доказать своё преимущество и побить его во второй раз. Я всё ещё должен что-то доказать. Я никогда не говорю, что выиграю нокаутом, хотя всегда легче, если бой заканчивается до 12 раунда. И я могу выступить намного лучше. Думаю, что в прошлом бою я преуспел, и я знаю, что во второй раз выступлю лучше», — приводит слова Хорна BoxingScene.