Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах или в США

Мэнни Пакьяо, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, сказал, что хотел бы провести реванш с австралийцем Джеффом Хорном либо у себя на родине, либо в США.

«Я действительно очень хочу получить реванш с Хорном. У нас в контракте прописана такая опция, и мы работаем над ней. Мы сделаем всё возможное, чтобы провести поединок на Филиппинах, и сейчас мы находимся в процессе поиска спонсоров. Если у нас не получится организовать бой там, то, возможно, он состоится в Дубае или в США», — цитирует Пакьяо Boxingnews24.

Первая встреча между Хорном и Пакьяо состоялась 2 июля в Брисбене, тогда скандальную победу единогласным решением судей одержал австралиец.