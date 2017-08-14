Фархуд: Головкин уязвим, Альварес победит его

Аналитик американского канала Showtime Стив Фархуд считает, что Сауль Альварес выйдет победителем из поединка с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBO Геннадием Головкиным, запланированного на 16 сентября в США.



«Я думаю, что бой будет хорошо проходить хорошо для Сауля. Головкин показал чуть большую уязвимость в боях с Келлом Бруком и Дэниелом Джейкобсом. Альварес же взял время, чтобы набрать массу до 160 фунтов. Я не удивлюсь, если на ринге он будет выглядеть крупнее, потому что после взвешивания он наберёт вес. Мне нравятся его шансы, так что я выбираю его победителем», — цитирует Фархуда Fightnews.