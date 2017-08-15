Мейвезер-старший: Макгрегор будет очень расстроен результатом боя с Флойдом

Отец американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя своего сына с чемпионом UFC Конором Макгрегором.



«Меня не волнует, на каком уровне мы находимся. Мы просто намерены выиграть. Единственное, что я могу сказать, — Макгрегор будет очень расстроен. Они оба хотят выиграть, но Конору лучше бы показать всё, на что он способен.



Может ли Флойд его нокаутировать? Вы знаете, Флойд раньше бил сильнее и нокаутировал много парней, но дело не в этом, а в том, чтобы победить. Макгрегор влезает в такую заварушку, в которой не хотел бы оказаться, поверьте мне. Может ли он попытаться использовать запрещённые удары? Ну да, он может это сделать, и тогда – проиграет. И я думаю, что он это обязательно сделает, когда почувствует, что проигрывает», — приводит слова Мейвезера-старшего On the Ropes.