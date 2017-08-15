Олейник: Блэйдс — очень крепкий молодой «кабанчик»

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о своём ближайшем поединке.

«На UFC 217 соперником будет Кёртис Блэйдс. Практически всё сделано, осталось сопернику подписать контракт. Какой план? Так я и рассказал!

План ни один боец никогда не расскажет, кроме того, что он думает о сопернике. Очень крепкий, молодой, хорошо дышащий «кабанчик». У него нет проблем, в стойке себя чувствует хорошо. У него за всю карьеру одно поражение, и оно спорное — его сняли доктора, хотя он был готов продолжать драться. И это был бой с Нганну, который сейчас в UFC очень страшный боец», — рассказал Олейник на своём канале в YouTube.

Видео доступно на канале Олейника в YouTube.