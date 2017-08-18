Хорн: когда побью Пакьяо снова, никто не назовёт это случайностью

Джефф Хорн, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе, пообещал, что одержит победу над Мэнии Пакьяо и в повторном поединке.

«Дайте мне время, дату и место проведения боя. В нашем первом поединке было слишком много разговоров о судействе, затем последовал пересчёт. Я думаю, что я прибавлю по сравнению с нашей первой встречей. И когда я побью Пакьяо во второй раз, никто уже не назовёт это случайностью.

Я буду рад принять этот бой, моей единственной заботой будет сделать так, чтобы он состоялся в Австралии», — приводит слова Хорна Boxingnewsresults. Первая встреча между Пакьяо и Хорном прошла 2 июля в Брисбене, тогда австралиец одержал достаточно противоречивую победу.