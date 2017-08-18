Фергюсон: Макгрегор просто сожрёт Нурмагомедова

Американский боец ММА Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет ничего противопоставить чемпиону в лёгком весе по версии UFC Конору Макгрегору, если они встретятся в восьмиугольнике.



«Если Хабиб продолжит оставаться неактивным, его бойцовские навыки не улучшатся. Ему немного досталось в последнем бою (от Майкла Джонсона). Если так пойдёт и дальше, то в бою с Конором Хабиб — покойник. Конор сожрёт его. Он не соответствует уровню Макгрегора. Ему нужно драться, чтобы оставаться активным и свежим», — цитирует Фергюсона ESPN.