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Фергюсон: Макгрегор просто сожрёт Нурмагомедова

18 августа 2017, пятница. 12:20 Бокс/ММА

Американский боец ММА Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет ничего противопоставить чемпиону в лёгком весе по версии UFC Конору Макгрегору, если они встретятся в восьмиугольнике.

«Если Хабиб продолжит оставаться неактивным, его бойцовские навыки не улучшатся. Ему немного досталось в последнем бою (от Майкла Джонсона). Если так пойдёт и дальше, то в бою с Конором Хабиб — покойник. Конор сожрёт его. Он не соответствует уровню Макгрегора. Ему нужно драться, чтобы оставаться активным и свежим», — цитирует Фергюсона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
UFC Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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