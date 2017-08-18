Нурмагомедов: я никогда ничего не получал легко

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение UFC выставить против Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе Кевина Ли. Изначально Нурмагомедов считался следующим соперником Фергюсона. Россиянин был готов сразиться с ним 4 ноября, но в UFC решили провести поединок за временный титул 7 октября.



«Если кто-то думает, что эта вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются. Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на лёгкую дорогу. В любом случае так, значит, должно было быть», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».