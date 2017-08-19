Дус Сантус не выступит на турнире UFC 215 в связи с допинговыми нарушениями

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Жуниор дус Сантус не примет участия в турнире UFC 215, проведение которого запланировано на 9 сентября в Эдмонтоне. Причиной тому стало возможное нарушение правил, связанное с антидопинговыми программами, сообщает Sherdog. USADA не называет вещество, которое было обнаружено в допинг-пробах нарушителя.

Отметим, что дус Сантус должен был появиться в октагоне впервые с момента болезненного поражения от Стипе Миочичиа на турнире UFC 211. Боец должен был провести встречу с Фрэнсисом Нганну, которому сейчас уже подбирают нового оппонента.