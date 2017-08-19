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Дус Сантуса сняли с UFC 215 из-за диуретика

19 августа 2017, суббота. 15:35 Бокс/ММА

Экс-чемпиона UFC Жуниора дус Сантуса сняли с турнира UFC 215 из-за за обнаружения в крови запрещённого диуретика. Об этом сообщила представитель бразильца Клаудиа Гуэдэш.

«Тест Жуниора оказался положительным на гидрохлоротиазид. Диуретик, который запрещён USADA, так как его используют для маскировки допинга. Мы не знаем, откуда он взялся. Жуниор много раз сдавал кровь и мочу, и никогда в них не находили запрещённых веществ.

Мы запросили проверить пробу Б. В большинстве случаев она даёт тот же результат, что проба А. Поэтому мы уже анализируем добавки и препараты Жуниора, чтобы выяснить, не было ли в них запрещённого вещества», — цитирует Гуэдэш MMA Junkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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UFC Жуниор дус Сантус
Новости. Бокс/ММА
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