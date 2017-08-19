Нганну вызвал на бой Оверема

Вчера, 18 августа, стало известно, что боец UFC Жуниор дус Сантус не примет участие в турнире UFC 215, проведение которого запланировано на 9 сентября в Эдмонтоне. Предполагалось, что там бразилец проведёт бой с Фрэнсисом Нганну. Последний, оставшись без соперника, принялся за поиск нового оппонента.

В частности, Нганну вызвал на бой ветерана UFC Алистайра Оверема, сообщает MMAJunkie.

«Оверем постоянно и везде упоминал моё имя. Теперь я свободен и открыт для боя с ним», — заявил Нганну. Отметим, что предыдущий поединок Нганну провёл в январе этого года, нокаутировав Андрея Арловского.