Хуан Мануэль Маркес: бой Мейвезера и Макгрегора — фейк

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес прокомментировал предстоящий поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. По мнению мексиканца, этот бой можно рассматривать как фейк и шутку.

«Я думаю, что этот бой — фейк. Конор — боец UFC, а Флойд — боксёр. Да, это контактные виды спорта, но в них есть разница. Я думаю, что это какой-то шутливый поединок, и он мне не нравится. То, что они будут боксировать в восьмиунцовых перчатках, не играет роли. Что касается ситуации между Макгрегором и Малиньяджи, то в ней Конор повёл себя как лжец», — рассказал Маркес в интервью Youtube-каналу FightHub.