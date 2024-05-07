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Тренер из Дагестана избил ногами ребёнка из-за поражения

Тренер из Дагестана избил ногами ребёнка из-за поражения
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Тренер из Дагестана избил несовершеннолетнего воспитанника из-за поражения. Об этом информирует телеграм-канал «ЧП Кавказ». Сообщатся, что инцидент имел место на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области.

После того как несовершеннолетний потерпел поражение в схватке, мужчина схватил его за шею, завёл в подсобное помещение, где наносил удары ногами. Также сообщается, что потерпевшим оказался племянник тренера.

Фото: https://t.me/chp_kavkaz

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Подробности о состоянии пострадавшего пока не называются.

Напомним, в декабре прошлого года тренер избил своего коллегу на матче детско-юношеской хоккейной лиги в Москве.

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