Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA. В сравнении с прошлым рейтингом россиянин поднялся на две строчки.

Опережавший Поветкина Владимир Кличко ранее объявил о завершении карьеры и выбыл из рейтинга. Шеннон Бриггс был дисквалифицирован и также потерял место в рейтинге.

WBA. Супертяжёлый вес. Рейтинг

1. Луис Ортис

2. Александр Устинов

3. Фрес Окендо

4. Мануэль Чарр

5 Александр Поветкин

6. Джаррелл Миллер

7. Кубрат Пулев

8. Диллан Уайт

9. Тревор Брайан

10. Би Джей Флорес