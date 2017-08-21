Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA. В сравнении с прошлым рейтингом россиянин поднялся на две строчки.
Опережавший Поветкина Владимир Кличко ранее объявил о завершении карьеры и выбыл из рейтинга. Шеннон Бриггс был дисквалифицирован и также потерял место в рейтинге.
WBA. Супертяжёлый вес. Рейтинг
1. Луис Ортис
2. Александр Устинов
3. Фрес Окендо
4. Мануэль Чарр
5 Александр Поветкин
6. Джаррелл Миллер
7. Кубрат Пулев
8. Диллан Уайт
9. Тревор Брайан
10. Би Джей Флорес