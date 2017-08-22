Команды Джошуа и Пулева достигли принципиальной договорённости о бое

Команды чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа и официального претендента на титул IBF Кубрата Пулева достигли договорённости об организации боя между этими боксёрами информирует ESPN.



Встреча этих спортсменов состоится либо 28 октября в Кардиффе (Уэльс), либо 11 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Напомним, что изначально Джошуа рассчитывал осенью текущего года провести матч-реванш с Владимиром Кличко, однако украинец принял решение завершить боксёркую карьеру.