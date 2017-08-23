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Марчиано-младший: следующий бой Мейвезера не должен идти в его послужной список

23 августа 2017, среда. 00:16 Бокс/ММА

26 августа бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (49-0, 26 КО) проведёт 50-й поединок на профессиональном ринге, встретившись с чемпионом UFC Конором Макгрегором. В случае победы американец побьёт рекорд легендарного экс-чемпиона в тяжёлом весе Рокки Марчиано (49-0, 43 КО), в чьём послужном списке также значится 49 побед и ни одного поражения.

Марчиано-младший, комментируя предстоящий поединок, заявил, что независимо от того, как он завершится, его результат не должен повлиять на профессиональный рекорд Мейвезера.

«Как бы ни прошла эта встреча, не думаю, что результат должен быть занесён в послужной список Мейвезера, будь то победа или поражение. Это не настоящий боксёрский поединок, это показательный бой.

Подумайте сами, гораздо сложнее оставаться непобедимым в тяжёлом весе. Есть причина, по которой процент нокаутов там выше. Эти боксёры сильнее, и всё может решить один удар. Вместе с тем я признаю, что Мейвезер — прекрасный боксёр, и у него была великолепная карьера", — приводит слова Марчиано-младшего MMAJunkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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