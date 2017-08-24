Арум: Уайт поддерживает Трампа, это говорит о многом

Промоутер Боб Арум упрекнул главу UFC Дэну Уайта в поддержке президента США Дональда Трампа. Это произошло в ходе заочного спора о ценности боя Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Леброн Джеймс для меня лучший спортсмен нынешнего поколения. Но вы не поставите его на ринг с Энтони Джошуа, это нелепо», — заявил ранее Арум Bloody Elbow.

«Сравнивать Джеймса с Конором? Конор — боец и умеет драться. Подобная чушь меня бесит», — ответил Уайт.

«Дэна может говорить всё, что хочет. Своими комментариями он лишает себя же аргументов. Но чего от него ждать? Меня вы не увидите на съезде республиканской партии одобряющим Трампа. Это о многом говорит», — парировал Арум.