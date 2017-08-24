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Арум: Уайт поддерживает Трампа, это говорит о многом

24 августа 2017, четверг. 20:42 Бокс/ММА

Промоутер Боб Арум упрекнул главу UFC Дэну Уайта в поддержке президента США Дональда Трампа. Это произошло в ходе заочного спора о ценности боя Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Леброн Джеймс для меня лучший спортсмен нынешнего поколения. Но вы не поставите его на ринг с Энтони Джошуа, это нелепо», — заявил ранее Арум Bloody Elbow.

«Сравнивать Джеймса с Конором? Конор — боец и умеет драться. Подобная чушь меня бесит», — ответил Уайт.

«Дэна может говорить всё, что хочет. Своими комментариями он лишает себя же аргументов. Но чего от него ждать? Меня вы не увидите на съезде республиканской партии одобряющим Трампа. Это о многом говорит», — парировал Арум.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Боб Арум Дэна Уайт
Новости. Бокс/ММА
24 августа 2017, четверг
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09:38 Мейвезер-младший пообещал, что Макгрегор не услышит финального гонга
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15:02 Олейник: 35% на победу в бою с Мейвезером у Макгрегора есть железно
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14:27 Поветкин: в допинг-скандалах виновата политика
13:48 Поветкин: благодаря бою с Кличко многое для себя переосмыслил
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11:10 M-1 Global представила проморолик к бою Рагозин — Холси
09:49 Макгрегор: пусть Мейвезер заткнётся и молится
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01:03 Клеверли: любое поражение может стать концом моей карьеры
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17:15 IBF санкционировала проведение боя Теренс Кроуфорд — Сергей Липинец
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