Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера в преддверии супербоя

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания в преддверии супербоя между чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором и непобеждённым боксёром-профессионалом Флойдом Мейвезером-младшим.



Макгрегор и Мейвезер уложились в рамки весовой категории (первый средний вес — 69,85 кг). Вес Конора – 69,4 кг, а Флойда — 67,8 кг.



12-раундовый поединок по правилам бокса пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск. Его успели прозвать боем века.

Видеоролики можно посмотреть в «твиттере» UFC:

Взвешивание Макгрегора.

Взвешивание Мейвезера.