Макгрегор: Мейвезер похож на полный воды пузырь, который вот-вот лопнет

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор не стеснялся в выражениях в преддверии суперпоединка с Флойдом Мейвезером-младшим и посвятил противнику несколько нелестных эпитетов.



«Он выглядит как собачье дерьмо. Знаете, он похож на полный воды пузырь, который вот-вот лопнет. Он не сможет удержать свой темп, у него худшая форма, которую я когда-либо видел.



Есть поговорка: «Вы никогда не побьёте ирландцев». Вот и всё. Нас нельзя победить, и мы берём всё, что захотим. Сейчас Лас-Вегас — это Ирландия.



Я поставлю ногу в середине этого кольца и во время боя не сдвинусь с места. Посмотрите, он там дёргается, и я вижу, что этот человек боится. Всё, мы увидимся завтра», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.



12-раундовый поединок по правилам бокса пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск.

Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера в преддверии супербоя